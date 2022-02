Zenga: "Diego non si ricorda, Diego c'è sempre"

"Resterà per sempre il numero uno assoluto”.

© foto di Lorenzo Marucci

Seconda voce di Napoli-Barcellona, nello stadio Diego Armando Maradona, Walter Zenga parla così dell’indimenticato Pibe de Oro: “Abbiamo vissuto insieme a Dubai, ci siamo anche sfidati da allenatori in due derby. Diego non si ricorda, Diego c’è: non serve aggiungere altre parole. Io la prima foto che ho fatto entrando allo stadio è stata quella all’insegna col suo nome. Resterà per sempre il numero uno assoluto”.