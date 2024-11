Podcast Zenga jr e il paragone scudetto: "Un acquisto mi ricorda quello del 2022"

Andrea Zenga, figlio del grande ex portiere dell'Inter Walter, è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Inzaghi che ora punterà a chiudere per la qualificazione in Champions e accelerare in campionato a gennaio?

"Per me è un percorso che nasce dalla finale Champions di due anni fa, è già dallo scorso anno tra le top europee. Vedendo come stanno andando le altre grandi d'Europa, questo sta dando ancora più valore al percorso del'Inter. In campionato è partita con qualche distrazione di troppo ma è nel treno Scudetto. Inzaghi si fida di più delle seconde linee".

E' al massimo il Napoli ora?

"E' una squadra molto solida anche grazie ai singoli. Ha trovato in Buongiorno un difensore alla Kim, ad esempio. Per ora la solidità è il punto forte del Napoli di Conte. Al primo anno non gli si chiede lo scudetto ma può vincerlo, visto che non avere le coppe diventa un'arma in più".