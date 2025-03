Zoff: "Il Napoli mi ha impressionato! L'Inter non usciva dalla sua area..."

Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli di Conte? Con l’Inter mi ha fatto una grande impressione, i nerazzurri non uscivano dalla loro area nel secondo tempo. Il Napoli m’ha sorpreso in positivo per la sua determinazione nel volere il pareggio che poi è arrivato. Mai mollare è una vecchia regola di sport.

Il Conte calciatore aveva una leadership notevole, era un centrocampista completo e poi una persona a modo. Come centrocampista ha dato una grande mano all’Italia, peccato si fece male in una partita, ma il peso morale e di determinazione si sentiva a pieno. Diventare campioni del mondo? E’ la meta più alta della mia professione, mi riempì di felicità e gioia. Ero consapevole di aver fatto il massimo delle mie possibilità”.