Zola: "Conte e Mourinho? Sfida tra top, hanno segnato un'epoca"

Impegno tutt’altro che semplice questa sera per il Napoli. La squadra di Antonio Conte cerca continuità anche in Champions League, a partire dalla trasferta contro il Benfica. Proprio sul percorso europeo degli azzurri si è soffermato Gianfranco Zola, intervenuto sulle colonne de Il Mattino:

"Essere competitivi in Italia non garantisce automaticamente di esserlo anche in Champions League. È una competizione estremamente difficile, persino più impegnativa della Serie A. Qualche difficoltà è normale, ma il Napoli ha tutte le qualità per rialzarsi".

Sulla sfida del Da Luz è intervenuta anche la Magic Box, che ha sottolineato come non si tratti di una partita semplice, ma comunque alla portata degli azzurri. Il Benfica, infatti, è distante parente della squadra ammirata negli anni scorsi: non è una formazione fragile, ma nemmeno una corazzata. Le difficoltà riscontrate in Champions si riflettono anche in campionato, dove i portoghesi non stanno brillando.

La serata lisbonese metterà inoltre di fronte due tecnici tra i più vincenti della loro generazione. Antonio Conte sfiderà José Mourinho, lo Special One sulla panchina lusitana. "Parliamo di due allenatori straordinari – è il commento – che hanno segnato un’epoca e continuano a farlo. Interpretano il mestiere in modo diverso, ma entrambi lo fanno ad altissimo livello".