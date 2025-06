Mondiale per Club, al via la rivoluzione arbitrale: dalla bodycam all'IA sul fuorigioco

Il nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti segna un'evoluzione tecnologica nel calcio con l’introduzione di intelligenza artificiale, bodycam e tablet per le sostituzioni. L'obiettivo principale è velocizzare le decisioni arbitrali e migliorare l’esperienza dei telespettatori. Pierluigi Collina ha sottolineato l’importanza di offrire una visione inedita del gioco. L’Italia sarà rappresentata solo da Di Bello come VAR bodycam. Le innovazioni mirano anche a ridurre le aggressioni contro i direttori di gara.

Come riporta il Corriere dello Sport, le bodycam forniranno riprese in soggettiva degli arbitri, visibili in diretta ma non nei casi di rigori o decisioni controverse. Questo permetterà di vivere il gioco da un’angolazione nuova, incluso il sorteggio iniziale e i saluti pre-partita. Durante le revisioni al VAR (OFR), anche il pubblico presente vedrà le immagini sui maxischermi. In caso di decisioni cambiate, gli arbitri spiegheranno le scelte al pubblico, come accade in altri sport. Una sperimentazione che punta ad aumentare trasparenza e spettacolo.

Il fuorigioco semiautomatico sarà migliorato grazie a sedici telecamere e a un sensore nel pallone, l’IA potrà rilevare in tempo reale le posizioni di fuorigioco, inviando un segnale audio all’assistente di linea. Questo sistema renderà le decisioni più rapide ed efficienti rispetto agli attuali standard italiani. Gli assistenti potranno segnalare fuorigioco evidente anche a gioco in corso, per evitare infortuni. Un esempio è il caso di Awoniyi del Nottingham Forest. Invece i portieri avranno 8 secondi per rinviare il pallone, con una penalizzazione di un angolo contro se non rispetteranno il tempo.