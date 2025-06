Lucca, decisiva la prossima settimana: l'Udinese chiede 35mln, c'è anche la Juve

Questa sessione di calciomercato del Napoli è iniziata con il botto, con l'acquisto di Luca Marianucci e soprattutto di Kevin De Bruyne. Gli azzurri però faranno molte altre operazioni, sia in uscita che in entrata: il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo a disposizione un budget davvero alto e quindi la dirigenza azzurra lavorerà per restituire una rosa quanto più adatta ad Antonio Conte. Per l'attacco il nome più caldo è Lorenzo Lucca dell'Udinese, su cui riferisce le ultime il giornalista di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini:

"Il Napoli è super attivo anche in attacco dove sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Simeone è in uscita (c’è l’ipotesi Pisa) e non ci sono certezze assolute neanche su Raspadori. Serve insomma un’altra punta centrale oltre a Lukaku. E qui il primo nome è sicuramente Lorenzo Lucca. I rapporti con l’Udinese sono ottimi e quindi ecco che l’operazione può decollare. Il centravanti bianconero ha già dato il suo si, ora è necessario trovare un accordo con l’Udinese che lo valuta almeno 35 milioni di euro. Su Lucca però c’è anche il pressing della Juventus. Proprio per questo il Napoli è pronto a sferrare l’assalto finale. La prossima settimana potrebbe essere decisiva".