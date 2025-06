Focus Tutto sul Mondiale per Club: calendario completo, gironi, regole e stadi

Ci siamo. Questa notte, tra il 14 e 15 giugno, all'Hard Rock Stadium di Miami prenderà il via la prima edizione del Mondiale per Club FIFA. Nella fase a gironi, le 32 squadre sono divise in 8 gruppi: le prime due di ogni gruppo si qualificano alla fase ad eliminazione diretta, dove si affrontano in gara secca (non è prevista la finale per il terzo posto). Le terze e le quarte verranno eliminate senza possibilità di ripescaggio. In caso di arrivo a pari punti, il criterio principale sarà quello della differenza reti. L'Italia - come sappiamo - sarà rappresentata da Inter e Juventus. Ecco gli 8 gironi:

GLI 8 GIRONI

Gruppo A: Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo), Al-Ahly (Egitto), Inter Miami (Stati Uniti).

Gruppo B: Paris Saint-Germain (Francia), Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders (Stati Uniti).

Gruppo C: Bayern Monaco (Germania), Auckland City (Nuova Zelanda), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portogallo).

Gruppo D: Flamengo (Brasile), Espérance Sportive de Tunis (Tunisia), Chelsea (Inghilterra), Los Angeles FC (Usa).

Gruppo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone), Monterrey (Messico), INTER (Italia)

Gruppo F: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica).

Gruppo G: Manchester City (Inghilterra), Wydad Casablanca (Marocco), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), JUVENTUS (Italia).

Gruppo H: Real Madrid (Spagna), Al-Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico), Salisburgo (Austria).

LE PARTITE DI INTER E JUVENTUS

Nel gruppo E, insieme all'Inter ci sono gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e l'Urawa Red Diamonds, club giapponese. Di seguito le gare dell'Inter (ora italiana):

- Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

- Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

La Juventus è invece nel gruppo G insieme al Manchester City, agli africani del Wydad Casablanca e all’Al Ain campione dell’AFC Champions League 2023/2024. Di seguito le gare della Juventus (ora italiana):

- Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

- Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

- Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA PRIMA FASE

- Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00 a Miami

- Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati

- PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles

- Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York

- Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle

- Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta

- Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami

- Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia

- Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York

- Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

- River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle

- Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia

- Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami

- Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati

- Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

- Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York

- Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta

- Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle

- PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando

- Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia

- Los Angeles FC - Esperance, 21 giugno ore 00.00 a Nashville

- Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami

- Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati

- Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

- Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York

- River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

- Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte

- Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington

- Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta

- Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle

- Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles

- Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami

- Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York

- Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

- Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

- Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

- Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

- Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

- Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

- Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

- Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

- Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

- Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

- Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

LE DATE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

27 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

28 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

29 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

30 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

3 luglio 2025 - quarti di finale (2 gare)

4 luglio 2025 - quarti di finale (2 gare)

7 luglio 2025 - semifinale

8 luglio 2025 - semifinale

13 luglio 2025 - finale

GLI STADI DEL MONDIALE PER CLUB

Sono 12 gli stadi in totale che ospiteranno le 63 partite del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. Si va dai 75.000 posti del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta al MetLife Stadium di New York (82.500 spettatori, sede della finale di questa edizione). Nell'elenco è presente anche il Rose Bowl di Pasadena, gigantesco impianto da quasi 90.000 posti, dove si giocò la finale Italia-Brasile 1994.

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, GA

TQL Stadium - Cincinnati, OH

Bank of America Stadium - Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium - Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium - Miami, FL

GEODIS Park - Nashville, TN

MetLife Stadium - New Jersey

Camping World Stadium - Orlando, FL

Inter&Co Stadium - Orlando, FL

Lincoln Financial Field - Philadelphia, PA

Lumen Field - Seattle, WA

Audi Field - Washington, D.C.