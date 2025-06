Barzaghi perplesso: "Chivu? Niente preparazione, si rischia un Gasperini bis"

Nell'ambiente Inter, c'è un mix di curiosità e dubbi riguardo alla figura di Cristian Chivu, il tecnico romeno è il nome scelto per sostituire Simone Inzaghi, andando a sedersi sulla panchina nerazzurra da quasi esordiente. Così il giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi, si è espresso sull'argomento nel corso di Tutti Convocati, in onda su Radio24:

"Sarà un’estate anomala per l’Inter di Chivu. Non potrà fare la preparazione, che invece faranno Allegri e Conte. Non potrà fare le amichevoli. Vedremo come inserirà i nuovi e i vecchi, senza dimenticare che bisognerà fare un lavoro di testa… Per Chivu sarà molto rischioso anche perché si andrà ad affrontare squadre che ne hanno molto di più come giapponesi e messicane. Rischi di fare tipo la grande Corea, figuracce, pregiudicando la tua avventura. Sento già tanti tifosi dire “secondo me non torna in Italia”, già non erano convinti della scelta. Cosa succede se per caso in questi 20 giorni non si azzeccano troppo? Finisce come Gasperini, con quelli del Triplete...”.