"City compra chi vuole", Dir. Tuttosport replica a Tudor: "La Juve ha speso 180mln!"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha analizzato le parole di Igor Tudor sul Manchester City. Di seguito alcuni stralci: "Loro arrivano e quando vogliono prendono, non importa se devono spendere 50 o 100 milioni". "Conosciamo Igor Tudor, non stava cercando scuse dopo Juve-City due a cinque, ma voleva contestualizzare l’abissale differenza tecnica vista in campo. Tuttavia il ragionamento non è del tutto corretto, perché in fondo è ciò che ha fatto la Juventus la scorsa estate: voleva Koopmeiners e non ha badato a spese, pagandolo 60 milioni; investendo inoltre 50 milioni per Douglas Costa e circa 38 per Nico Gonzalez.

Tudor non ha colpe, non era neanche l’allenatore della Juventus, ma nel corso della stagione la Juventus ha speso oltre 180 milioni di euro per nuovi giocatori. E adesso paga il conto (...). Il compito di Damien Comolli, dunque, appare particolarmente difficile, perché per saldare il conto dello scorso mercato spenderà buona parte delle risorse che potevano servire per rinforzare la squadra, quindi dovrà provare a cedere gli esuberi e monetizzare quanto può (...). Per carità, è presto per il catastrofismo e ci sono elementi per essere costruttivi, a partire dai segnali di grande maturazioni che Yildiz sta mandando dal Mondiale. Questa Juventus non è da buttare solo perché ha preso una lezione da una squadra molto più forte (e su questo Tudor ha perfettamente ragione), ma questa Juventus deve costruire la prossima stagione con i piedi ancora impantanati in quella passata. Non una posizione comoda".