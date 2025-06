Inter-River Plate, nervi tesi nel finale: Chivu si lancia in campo per fermare Dumfries

L'Inter festeggia la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club da prima in classifica del proprio girone, grazie alla vittoria per 2-0 nei confronti del River Plate. Negli attimi conclusivi del match però il sentimento prevalente era un altro e riportava alla tensione. Sì, perché si è generato un vero e proprio duello verbale tra i due laterali Marcos Acuna e Denzel Dumfries, che si erano sfidati per tutta la partita, deflagrato dopo il gol del raddoppio nerazzurro ma soprattutto al triplice fischio.

Tanto che molti compagni si sono fiondati a fermare l'olandese, per primo il suo allenatore Cristian Chivu con uno scatto felino dalla panchina che è stato la prima cosa fatta nonostante la prima conquista della sua nuova tappa.

Per Chivu c'è anche un 7 nelle pagelle del match di TMW. Con la seguente motivazione: "Ha da andarsi a prendere la qualificazione e per questo, tolto un nome, si affida in gran alle certezze e ai veterani. Il River Plate aggredisce forte e morde per tutto il primo tempo, i suoi però trovano le contromisure con il passare dell'incontro e le mettono a frutto nel secondo tempo. L'incastro di episodi fortunati lo aiuta, ma la mossa di lanciare Pio Esposito titolare non nasce da sola. E il cinismo fa parte delle ricette dei grandi".

Voto 6, invece per Dumfries: "L'idea è far valere il fatto di essere elemento fisicamente più prestante dell'Inter. Nella pratica si produce in diverse scorribande che però non trovano seguito in un assist o una giocata decisiva. Forse anche per qualche fischio arbitrale rivedibile".