Non c’è partita a Orlando: figuraccia Juve, ne prende 5 dal Manchester City!

La Juventus parte e finisce bene, ma nel mezzo c’è solo il Manchester City. Il pareggio immediato di Koopmeiners dopo il vantaggio iniziale di Doku aveva fatto pensare a un’altra partita, ben più equilibrata di quella che è stata. Al Camping World di Orlando finisce 5-2 una gara a senso unico. Al 18’ Kalulu regala il 2-1 al City con un autogol su cross di Nunes. La Juve si spegne, mentre gli inglesi aumentano il pressing sotto la pioggia. Rodri e Reijnders dettano i tempi, Ait-Nouri e Savinho spingono sulle fasce. Di Gregorio evita il tracollo con due interventi decisivi. Nella ripresa entra Haaland e segna subito il suo 300° gol in carriera. Yildiz prova a scuotere la Juve, ma il City dilaga: Foden firma il 4-1, Savinho il 5-1 con un gran tiro da fuori. Solo nel finale i bianconeri tornano a farsi vedere: Yildiz ispira, Vlahovic segna il 5-2.

Il City chiude così in testa il girone G, mentre la Vecchia Signora - a cui sarebbe bastato il pareggio - passa agli ottavi, per i quali sarà necessario un trasferimento logistico a Miami, da seconda classificata. Un brutto stop per i bianconeri, tra il caldo e la pioggia della Florida. E adesso? In virtù di questo risultato, i bianconeri non giocheranno sicuramente il derby d’Italia con l’Inter, possibile solo in una eventuale finale. La squadra di Tudor disputerà gli ottavi di finale (martedì alle 21 ore italiane, a Miami) con la prima classificata del girone H, attualmente conteso da Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal. Il City, invece, se la vedrà con la seconda in classifica dello stesso girone, e poi potrebbe incrociare l’Inter ai quarti.