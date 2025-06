Inter agli ottavi al Mondiale per club, Chivu: "Competizione vera, vogliamo onorarla al meglio"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 contro il River Plate al Mondiale per Club

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 contro il River Plate al Mondiale per Club: "La squadra ha fatto una partita vera e ha voluto passare il turno. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro intensità e la loro pressione, mentre nella ripresa siamo andati più in verticale e siamo riusciti a vincere, accedendo agli ottavi di finale. Giocheremo lunedì sera, ci aspetta un'altra battaglia: dovremo recuperare le energie fisiche e mentali e farci trovare pronti per il prossimo avversario".

Prima un applauso per Carboni, ora per Esposito...

"Se non sbaglio tra poco sarà anche il suo compleanno, dovrà offrire una cena o qualcosa... Sono contento per lui, non era una partita semplice da gestire ma ha fatto una grande gara, al pari dei suoi compagni".

Le piacerebbe averlo a disposizione in campionato?

"Non guardo mai lontano. Cerco sempre di trovare soluzioni e di dare possibilità a tutti di sentirsi importanti e di trovare energie, ambizioni e carattere. Nel futuro si vedrà, in questo momento pensiamo a quello che c'è da fare qui al Mondiale per Club: è una competizione vera e importante, vogliamo onorarla al meglio".