Ufficiale Real Madrid-Juventus, le formazioni: out Gatti, Rugani dal 1'

Alle 21 si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami Real Madrid e Juventus, gara valida per gli ottavi del Mondiale per club. Arbitra il polacco Szymon Marciniak: fischio d’inizio alle 21 ore italiane, di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Xabi Alonso punta ancora sulla rivelazione Gonzalo Garcia, in attacco con Vinicius Jr e Valverde. In difesa c’è l’ex Huijsen al fianco di Rudiger. Igor Tudor deve rinunciare a Gatti, che però va in panchina dopo l’attacco influenzale: in difesa c’è Rugani con Kalulu e Kelly. Kolo Muani guida l’attacco, supportato da Conceiçao e Yildiz. Dopo la tribuna (dove si accomoda Milik) vista nell’ultima gara del girone, si rivedono in panchina Weah e Mbangula. Con loro c’è anche Gleison Bremer, già presente in distinta con il Manchester City.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Arda Guler; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Allenatore: Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.