Inter, Acerbi: "Non siamo in vacanza. Siamo sotto pressione, dobbiamo fare di più"

Prima del match contro il Fluminense, valido per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha commentato la gara in programma ai microfoni di DAZN: "Sempre difficile venire qui e giocare la prima competizione. Fa molto caldo, ma vale per entrambe le formazioni: servono motivazioni per passare il turno".

Il gruppo si è ricompattato.

"Siamo più o meno praticamente gli stessi, sappiamo cosa sappiamo fare e non siamo venuti in vacanza. Siamo sotto pressione mentalmente, dobbiamo dare qualcosa in più".

Le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Nonato, Bernal, Martinelli, René; Arias, Cano. Allenatore: Renato Portaluppi.