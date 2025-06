Inter a casa! Clamoroso ko contro la Fluminense: finisce la stagione con zero titoli

L'Inter è stata ufficialmente eliminata dal Mondiale per Club! Sconfitta per 2-0 dal Fluminense, la squadra di Christian Chivu esce già agli ottavi della competizione FIFA: nei prossimi giorni i nerazzurri faranno ritorno dagli Stati Uniti D'America in Italia. Decisive le reti di German Cano dopo 3 minuti e di Hercules nel finale al 93esimo. Nel mezzo, anche una rete annullata ai brasiliani ma pure un palo di Lautaro Martinez.