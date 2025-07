Mondiale per Club, torna a casa anche la Juve! Il Real vince di misura e vola ai quarti

Dopo l'Inter finisce il Mondiale per Club anche per la Juventus che perde agli ottavi di finale 1-0 contro il Real Madrid. All’Hard Rock Stadium di Miami una gara dai due volti per i bianconeri, capaci di un ottimo avvio ma incapaci di mantenere il ritmo nel secondo tempo. La squadra ha mostrato segnali di crescita rispetto alla brutta figura rimediata con il Manchester City, ma resta ancora lontana dall’essere convincente. Il primo tempo è stato positivo, con Kenan Yildiz protagonista assoluto: suo l’assist per Kolo Muani al 5’, che però si fa ipnotizzare da Courtois, e suo anche il tiro deviato da Tchouameni che sfiora il palo. Dopo il cooling break, però, il Real alza il baricentro e crea occasioni, guidato da un ispirato Valverde.

Nel secondo tempo, al 54’, arriva il gol decisivo: su corner, Gonzalo Garcia viene dimenticato dalla retroguardia juventina e colpisce di testa per l’1-0. Tudor tenta la reazione con i cambi (dentro Gonzalez e Kostic), ma lascia sorprendentemente in panchina Dusan Vlahovic, scelta che alimenta interrogativi sul futuro dell’attaccante serbo. La Juve prova a reagire con un tiro da fuori dell’argentino ex Fiorentina, ma è troppo poco. Nel finale, il Real controlla e vola ai quarti, nonostante le proteste juventine per un contatto sospetto tra Tchouameni e Kolo Muani. Per i bianconeri, adesso, è tempo di bilanci e riflessioni sul nuovo corso tecnico.