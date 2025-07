Caos Inter: la moglie di Calhanoglu risponde a Lautaro sui social

"Alcune persone non sono leali con te. Sono leali quando hanno bisogno di te. Una volta che i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un buon cuore. Tutte le cose belle tornano e si moltiplicano". Queste le parole in una storia Instagram postata questa mattina da Sinem Calhanoglu, la moglie del centrocampista turco che ha anche inserito il tag di Hakan nella storia.

Potrebbe essere una risposta a Lautaro Martinez. Le parole del Toro, infatti, avevano fatto discutere. "Sicuramente fa male, era un ultimo obiettivo con le poche forze che avevamo. Abbiamo lasciato tutto, io per primo: mi dispiace per il gruppo, non volevamo perdere. Qua bisogna voler stare, stiamo lottando per obiettivi: chi non vuole stare, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute: come capitano, io voglio lottare per obiettivi e siamo una squadra importante. Abbiamo vinto e voglio continuare così: chi vuole restare, può restare mentre chi non vuole restare, arrivederci".