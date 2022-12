Belgio eliminato dal Mondiale, disastro Mertens: 4,5 nelle pagelle di Tmw

Al termine del match contro la Croazia, la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli uomini di Roberto Martinez

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale dopo lo 0-0 contro la Croazia. Erano ben 22 anni che i Diavoli Rossi non mancavano la qualificazione agli ottavi, dall'edizione di Francia 1998 in cui anche allora uscirono nel gruppo. Al termine del match contro la Croazia, la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli uomini di Roberto Martinez. Voto 4,5 per l’ex attaccante del Napoli Dries Mertens: “Canto del cigno per l’attaccante del Galatasaray, specchio di un Belgio ormai svuotato. Dopo essere entrato bene contro il Marocco, Martinez gli dà fiducia ma l’ex attaccante del Napoli ha una chance enorme e non la sfrutta”.