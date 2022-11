Belgio-Marocco, Bounou canta l'inno ma non gioca: svelato il mistero

TuttoNapoli.net

Piccolo mistero in Belgio-Marocco per quanto riguarda il ruolo di portiere. Tra i pali dei Leoni di Atlante non c'è Bounou, annunciato come titolare, ma Munir El Kajoui. La curiosità? L'estremo difensore del Siviglia non solo era nella formazione ufficiale, ma ha anche cantato l'inno insieme ai compagni.