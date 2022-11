Brasile, Tite ottimista: "Sia Neymar che Danilo torneranno a giocare in questo Mondiale"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Ho già in mente la squadra che giocherà domani, ma per abitudine la rendo nota solo quando si sta per andare in campo. Comunque vedremo se dovrò modificare le caratteristiche di qualche mio atleta. Eder Militao ha già giocato da laterale destro, Dani Alves è più un costruttore di gioco. Chi al posto di Neymar? io dico che sta venendo fuori una generazione che è impressionante. Morale della favola? Non vi dico la formazione". Così il ct del Brasile Tite alla vigilia della sfida con la Svizzera. Inevitabile la domanda sulle condizioni di Neymar.