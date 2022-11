Flop Qatar: mai un paese ospitante aveva perso nella prima partita del Mondiale

La sconfitta di questa sera del Qatar nella partita inaugurale del Mondiale segna un primato in negativo per la compagine asiatica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta di questa sera del Qatar nella partita inaugurale del Mondiale segna un primato in negativo per la compagine asiatica che ospita la kermesse. Per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, la selezione del paese ospitante ha perso la sfida che inaugurava i Mondiali.