La formazione degli esclusi che vincerebbe il Mondiale: 3 azzurri nella Top 11 di Tmw

Disegnare un undici Mondiale di chi non ci sarà, ovvero raccontare i migliori calciatori che dovranno guardare il Qatar da lontano

Fonte: Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Disegnare un undici Mondiale di chi non ci sarà, ovvero raccontare i migliori calciatori che dovranno guardare il Qatar da lontano perché le proprie Nazionali non sono riuscite a strappare il pass, è dipingere una squadra capace di arrivare potenzialmente anche in finale. Senza esagerare. Perché alcune rappresentative, dall'Egitto alla Norvegia, per dirne due, hanno calciatori straordinari e che sarebbero sicuramente stelle in ogni altra Nazionale in Qatar.

Portieri Due nomi: Jan Oblak, sloveno dell'Atletico Madrid, e Gianluigi Donnarumma, ahinoi italiano del Paris Saint-Germain. Due tra i migliori al Mondo, ça va sans dire.

Terzini A destra Giovanni Di Lorenzo, nazionale azzurro, come alternativa la scelta è Juan Guillermo Cuadrado, colombiano della Juventus. A sinistra la scelta cade certamente su Andrew Robertson, scozzese del Liverpool, l'alternativa può essere il suo connazionale, Kieran Tierney dell'Arsenal.

Difensori centrali Niente Austria, dunque niente David Alaba del Real Madrid. Niente Slovacchia, invece, significa niente Milan Skriniar e l'assenza dell'Italia porta a un Mondiale senza Leonardo Bonucci. Non mancano 'grandissimi' difensori, scegliamo Willy Orban, ungherese.