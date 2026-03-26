Lobotka perno della Slovacchia: Calzona lo schiera titolare contro Kosovo
Sono già 42 le squadre qualificate, ma per la prima volta restano ancora sei posti da assegnare. Quattro di questi saranno destinati alle nazionali europee, impegnate in tre quadrangolari a eliminazione diretta con gare secche. A Bratislava è tutto pronto per una delle semifinali dei playoff di qualificazione al Mondiale: alle ore 20:45 scendono in campo la Slovacchia e il Kosovo.
Le scelte di formazione: Lobotka titolare a centrocampo
Tra i protagonisti attesi c’è anche Stanislav Lobotka, schierato titolare dal commissario tecnico Francesco Calzona. Il centrocampista azzurro agirà davanti alla difesa, nel ruolo di vertice basso, partendo dunque dal primo minuto.
Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona.
Kosovo (4-4-2): Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi. Ct: Foda.
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