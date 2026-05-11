Italia ai Mondiali? Il ministro Abodi: "Impossibile e inopportuno! Ci si qualifica in campo"

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Lo ribadisce il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, interpellato su un'eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di Calcio.

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Non credo ci siano possibilità e poi non sarebbe neanche opportuno. Ci si qualifica sul campo, questa rimane la mia posizione". Lo ribadisce il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, interpellato su un'eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di Calcio.

"Ci si qualifica per meriti, non per motivi burocratici" ha aggiunto intervenendo da remoto all'evento 'Futuro Direzione Nord' in corso a Milano. E comunque "se dovesse mancare una qualche Nazionale, questa sarebbe sostituita da una della stessa confederazione". (ANSA).