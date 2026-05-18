Video Brasile, Ancelotti annuncia Neymar al mondiale e scoppia subito la festa

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Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, oggi ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale 2026 che è ormai alle porte. Era avvolta dal mistero la presenza di Neymar, invocato a gran voce dai tifosi ma non così certo di essere chiamato dalla Seleçao. Non appena Ancelotti ha pronunciato il suo nome, "Neymar Junior Santos", è scoppiata subito la festa. Un'esultanza incredibile da parte dei tifosi verdeoro, come se la squadra avesse segnato un gol, a testimonianza dell'enorme ammirazione nei confronti del fenomeno Neymar. Di seguito il video.