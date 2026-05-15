Ufficiale Belgio, i convocati di Garcia per i Mondiali: la scelta su Lukaku e De Bruyne

vedi letture

Rudi Garcia ha ufficializzato i 26 convocati del Belgio per il Mondiale 2026 senza passare da una pre-lista intermedia.

Rudi Garcia ha ufficializzato i 26 convocati del Belgio per il Mondiale 2026 senza passare da una pre-lista intermedia. Tra i presenti figurano anche Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, protagonisti della stagione del Napoli. Per Lukaku arriva dunque la chiamata nonostante un’annata complicata tra il lungo infortunio e le recenti tensioni vissute in azzurro. Convocato naturalmente anche De Bruyne, uno dei leader tecnici della nazionale belga.

Convocati Belgio: il resto della Serie A

A sorpresa resta invece fuori Loïs Openda della Juventus, escluso dalla lista finale dopo una stagione deludente in bianconero. Presenti anche altri volti della Serie A come De Ketelaere dell’Atalanta, De Winter e Saelemaekers del Milan. Un attacco ricco di talento che conferma il Belgio tra le nazionali più temibili del torneo.

PORTIERI: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

DIFENSORI: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

CENTROCAMPISTI: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

ATTACCANTI: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard