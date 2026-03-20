Ufficiale Milinkovic-Savic confermato in nazionale: i convocati della Serbia

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Il commissario tecnico della Serbia, Veljko Paunović, ha ufficializzato la lista dei convocati per le due amichevoli della finestra internazionale di marzo. La selezione serba sarà impegnata in due test di alto livello: il 27 marzo contro la Spagna all'Estadio de la Cerámica di Villarreal, e il 31 marzo contro l’Arabia Saudita alla TSC Arena di Bačka Topola. Si tratta di due sfide utili per valutare la condizione del gruppo e testare nuove soluzioni in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Out Vlahovic, c'è Milinkovic-Savic

Pesano alcune assenze importanti: per infortunio non saranno disponibili Dušan Vlahović, Andrija Živković e Luka Ilić. Presente invece Vanja Milinkovic-Savic. Il raduno è previsto per il 23 marzo presso il centro federale, con primo allenamento in giornata e conferenza stampa del CT.

Portieri: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al-Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth)

Difensori: Kosta Nedeljković (Lipsia), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Stella Rossa), Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa), Aleksa Terzić (Salisburgo)

Centrocampisti: Aleksandar Stanković (Club Brugge), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimović (Shabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulham), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorets), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Getafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Stella Rossa), Njegoš Petrović (Vojvodina)

ttaccanti: Aleksandar Mitrović (Al-Rayyan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kansas City), Petar Ratkov (Lazio)