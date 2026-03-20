Ufficiale De Bruyne e Lukaku tornano in Nazionale! Belgio, ecco i convocati di Garcia

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Il Belgio ha diramato la lista dei convocati in vista delle due partite che dovrà affrontare durante la sosta, prima con gli Stati Uniti e poi con il Messico, nelle gare valevoli come amichevoli. Rudi Garcia ha chiamato entrambi i calciatori del Napoli: sono presenti nell'elenco infatti sia Kevin De Bruyne che Romelu Lukaku. Di seguito la lista completa.

Portieri: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.