Sospiro di sollievo per l’Italia: nessuna lesione, Tonali ci sarà per i playoff
L’ottimismo espresso da Gabriele Gravina trova conferma negli esami a cui si è sottoposto Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle sarà infatti a disposizione di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali, che vedranno l’Italia affrontare il 26 marzo l’Irlanda del Nord e, in caso di qualificazione, il 31 marzo la vincente tra Galles e Bosnia. Dopo l’uscita zoppicante nella sfida tra Barcellona e Newcastle, c’era apprensione sulle sue condizioni, ma gli accertamenti hanno fornito segnali incoraggianti.
Le condizioni di Tonali
Secondo quanto riportato da repubblica.it, la risonanza magnetica effettuata a Londra presso uno specialista ha escluso lesioni muscolari gravi, evidenziando soltanto un lieve edema. Un esito che ha rassicurato lo staff medico e tecnico, pur con qualche cautela. Tonali non è ancora al massimo della forma e potrebbe saltare la prossima giornata di Premier League contro il Sunderland, ma la sua presenza con la Nazionale non dovrebbe essere in discussione.
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