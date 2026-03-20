Ufficiale Olanda, i convocati di Koeman: out Beukema, c'è Lang

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Il CT Ronald Koeman ha diramato la lista dei 26 convocati per il prossimo raduno dell’Olanda, che vedrà gli Oranje impegnati in due amichevoli di preparazione al Mondiale. Tra le novità spicca il ventenne Kees Smit dell’AZ, che lunedì farà il suo esordio nel ritiro all’hotel Woudschoten di Zeist, mentre sono presenti quattro rappresentanti della Serie A.

L’obiettivo della selezione è testare i propri giocatori contro avversari con stili di gioco differenti: la prossima settimana, venerdì 27 marzo, l’Olanda ospiterà Norvegia alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, mentre martedì 31 marzo sarà impegnata contro Ecuador al Philips Stadion di Eindhoven. Entrambe le partite inizieranno alle 20:45. Due test importanti contro squadre che parteciperanno alla rassegna iridata.

Portieri: Justin Bijlow (Genoa), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea)

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique Marsiglia), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus)

Attaccanti: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Aston Villa), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray)