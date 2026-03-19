Ufficiale Lobotka in Nazionale: è tra i convocati della Slovacchia per il playoff Mondiale

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Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha diramato la lista dei 27 convocati per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La selezione slovacca affronterà il Kosovo nella semifinale in programma a Bratislava il 26 marzo alle 20.45; la vincente se la vedrà poi, il 31 marzo, con una tra Turchia e Romania. Tra le scelte del ct spicca il ritorno di Martin Valjent, che rientra nel giro della Nazionale dopo due anni, oltre alla presenza di diversi giocatori impegnati in Serie A come Obert, Lobotka e Suslov, quest’ultimo di nuovo convocato dopo un anno di assenza.

PORTIERI: Dubravka (Burnley), Rodak (Al-Ettifaq), Takac (Slovan Bratislava)

DIFENSORI: Pekarik (Hertha), Gyomber (Al-Kholood), Vavro (Wolfsburg), Satka (Samsunspor), Valjent (Maiorca), Skriniar (Fenerbahçe), Obert (Cagliari), Mesik (Heracles), Hancko (Atlético Madrid)

CENTROCAMPISTI: Lobotka (Napoli), Hrosovsky (Viktoria Plzen), Duda (Al-Ettifaq), Benes (Kayserispor), Bero (Bochum), Rigo (Stoke City), M. Sauer (Tolosa), Suslov (Hellas Verona), Kapralik (Kiel)

ATTACCANTI: Duris (Rosenborg), Haraslin (Sparta Praga), L. Sauer (Feyenoord), Tupta (Larissa), Strelec (Middlesbrough), Mraz (Servette)