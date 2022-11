Qatar 2022, le designazioni arbitrali per mercoledì: ci sono anche Valeri e Irrati

Dopo Orsato, altri due arbitri italiani scendono in campo ai Mondiali di Qatar 2022.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Orsato, altri due arbitri italiani scendono in campo ai Mondiali di Qatar 2022. La FIFA ha infatti reso note le designazioni per mercoledì: Valeri sarà supporto VAR in Marocco-Croazia, stesso ruolo poche ore più tardi per Irrati in Belgio-Canada.

Ore 11:00 – MAROCCO – CROAZIA Arbitro: Fernando Rapallini (ARG) Primo assistente: Juan Pablo Belatti (ARG) Secondo assistente: Diego Bonfб (ARG) Quarto uomo: Kevin Ortega (PER) Assistente di riserva: Karen Diaz Medina (MEX) Video Assistant Referee: Julio Bascuсбn (CHI) Assistant Video Assistant Referee: Leodan Gonzбlez (URU) Offside Video Assistant Referee: Nicolбs Taran (URU) Support Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA) Standby Assistant Video Assistant Referee: Martin Soppi (URU)