Qatar 2022, oggi in campo Anguissa, Olivera e forse Kim: il programma completo

Oggi si conclude la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022. In campo scendono ben tre 3 i calciatori azzurri: Anguissa con il suo Camerun sfida la Serbia, Olivera affronta il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre l'acciaccato Kim è in dubbio per la sfida contro il Ghana. Di seguito il programma odierno con tutte le gare e l'assegnazione televisiva.

Lunedì 28 novembre

11.00 Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (Rai 1, Rai Play)