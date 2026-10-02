Napoli su Dodo, la Fiorentina teme di perderlo a zero: previsto incontro con gli agenti

Dodô ha il contratto in scadenza nel 2027. La Fiorentina vuole discutere il futuro con l’agente Bertolucci, mentre il Napoli resta interessato

Il futuro di Dodô è ancora tutto da definire. L’esterno brasiliano ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027, ma non è ancora stato fissato un incontro per discutere del rinnovo. Il confronto, inizialmente atteso durante questa sosta, è stato rinviato ma non accantonato, secondo quanto raccolto da Tmw. Per il giocatore l’estate è stata movimentata, tra l’ipotesi di una cessione, l’arrivo di Joao Mario e Jimenez e gli interessamenti di Olympiacos e Nottingham Forest, senza però che nessuna trattativa arrivasse alla conclusione. Dodô è così rimasto in viola e, dopo un avvio di stagione in cui deve riconquistare spazio, dovrà lavorare per tornare protagonista. Parallelamente resta da affrontare il tema del contratto: i rapporti tra la Fiorentina e il suo agente Bertolucci sono buoni e, prima del mercato, le parti si erano accordate per cercare una soluzione nel caso in cui il giocatore fosse rimasto a Firenze.

Dodô-Fiorentina, il Napoli resta alla finestra

L’ipotesi è quella di trovare un’intesa per prolungare il contratto e rimandare a giugno le valutazioni sul futuro. Un nuovo confronto potrebbe andare in scena durante la sosta di novembre, prima della riapertura del mercato. Se invece non dovesse arrivare un accordo, la Fiorentina potrebbe valutare la cessione di Dodô a gennaio, anche se non sarebbe semplice trovare un acquirente disposto a investire su un giocatore con il contratto in scadenza nel 2027. Tra i club interessati c’è anche il Napoli, che aveva effettuato un sondaggio per il brasiliano già a giugno, prima di puntare con decisione su Favasuli. La situazione resta quindi in evoluzione: Dodô è ancora un giocatore della Fiorentina, ma il suo futuro sarà più chiaro nei prossimi mesi.