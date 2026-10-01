Podcast Rinnovo McTominay, Ceccarini: "ADL farà di tutto per blindarlo"

Sono già tanti i nomi di mercato accostati al Napoli ed è caldo il tema rinnovi. Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Impazza il mercato in questo periodo di sosta. Anche dalla sponda Napoli arrivano delle notizie non proprio confortanti, soprattutto sull'asse Napoli-McTominay. Questo rinnovo non sembra decollare, soprattutto per quanto riguarda i piani economici del Napoli?

"Stanno ancora trattando, chiaramente la questione è molto delicata, perché stiamo parlando di un giocatore importante, fondamentale per il Napoli. Io credo che in casa azzurra ci sia molta voglia di arrivare alla conclusione positiva della vicenda, perché il giocatore sicuramente merita, ma poi è chiaro che per fare i rinnovi bisogna essere in due e se non ci sono i presupposti economici diventa poi difficile trovare un punto d'accordo. Però io credo che per il Napoli il rinnovo di McTominay sia sicuramente una priorità, ci proveranno fino a quando potranno naturalmente fare questo ragionamento, cercheranno di convincere il giocatore anche con la proposta economica giusta nei parametri del Napoli. Se tutto questo non dovesse avvenire è normale che poi alla fine di questa stagione ci potrebbe anche essere l'ipotesi di un'uscita, questo non è certamente da escludere, però il Napoli farà di tutto prima di perdere eventualmente l'opportunità di rinnovare il contratto a McTominay. Credo che su queste basi ci siano ancora delle buone possibilità oggi perché siamo comunque alla fine di settembre, all'inizio di ottobre, magari su altri giocatori è un po' più complicato, però per ora io sono ancora dell'idea che la speranza ci sia."

Oltre a McTominay c'è un po' questo nodo che si può estendere su tutto il reparto, su tutto il centrocampo. Anche Lobotka e De Bruyne hanno la scadenza a giugno, però entrambi hanno questa opzione per fare un'altra stagione. Secondo te in che direzione si andrà poi con questi tre calciatori?

"Per quanto riguarda Lobotka il Napoli si può sempre tutelare per un anno in più esercitando questa opzione di rinnovo fino al 2028, che magari non è proprio il massimo della vita perché se poi dopo non siamo d'amore d'accordo, anche se questo non è il caso, poi, tra virgolette, mette il giocatore nelle condizioni comunque di restare e magari lui vorrebbe o un prolungamento più ampio oppure fare delle valutazioni diverse, però credo che su questo piano i colloqui vadano avanti. Mi sembra più difficile il discorso di Anguissa sinceramente, le parole di Manna prima della partita di Fiorentina-Napoli sono sembrate abbastanza eloquenti: noi abbiamo un'idea, gli proponiamo questo, se però lui non è intenzionato ad accettare quello che noi gli stiamo proponendo può darsi anche che si arrivi a una separazione. Io credo che ci siano dei giocatori all'interno del Napoli che sono un po' arrivati a fine corsa, ma non a fine corsa della loro carriera, a fine corsa voglio dire di un ciclo e quindi magari ci sia anche la necessità da parte loro, ma magari anche da parte del Napoli, di valutare se andrà a cambiare o meno. Poi c'è il discorso di Meret, che comunque è sempre impellente perché Meret è vero, se non ricordo male, ha vinto lo scudetto con il Napoli che era in scadenza di contratto giù di lì, quindi per Meret non è una novità rimanere in una condizione contrattuale non lunga, anche se poi io penso che entro Natale ci sarà un incontro per capire se si può allungare o meno questo contratto. Però ribadisco, secondo me siamo entrati in una fase che fa da preludio ad una rivoluzione che in estate sarà abbastanza importante. Cioè, è iniziata un po' due mesi fa, ma chiaramente non poteva essere totale perché c'era prima da sfoltire, c'era da valutare, c'era da capire, ma io credo che in questa estate ci saranno delle partenze diverse nel Napoli perché è normale, è anche fisiologico."

Se ci fosse un'opportunità, il Napoli potrebbe fare anche una valutazione di questo tipo?

"Esatto. Ma sai, oggi i discorsi sono un po' poco concreti perché siamo ancora molto distanti dal mercato di gennaio. Non so se loro avranno intenzione magari anche di valutare un altro esterno di fascia destra dopo aver comunque preso Favasuli. Io credo che il nome di Dodô sia un nome da tenere in orbita a Napoli, ma se non ho capito male solo nel caso in cui lui non rinnovasse con la Fiorentina potrebbe diventare un'idea a parametro zero. E poi ci sono altre cose da valutare là davanti perché bisogna vedere anche quanto è il rendimento soprattutto degli attaccanti. Vediamo Chofane cosa può dare, Højlund lo conosciamo e non da ultimo anche Lucca. Quanto può essere importante Lucca per questo Napoli e poi, in base anche ai prossimi mesi, che è quello che ci porta alla sosta di novembre, secondo me è quello effettivamente che ti dà un'idea della situazione completa perché poi dopo torna a giocare verso il 20 di novembre e quindi sei praticamente al mercato di gennaio. Già lì hai le idee chiare su come muoverti. Però mi sembra che Manna sia sempre molto attento alle situazioni, molto sul prezzo, sia sul discorso dei rinnovi, in base a quello che naturalmente è la possibilità che può fare, sia alle opportunità. Sta seguendo molti giocatori, io lo so perché lo conosco e quindi è un bravo direttore. Conosce molto bene il calcio, chiaramente non può fare gli acquisti da solo, nel senso che deve anche usufruire di eventuali budget che gli dà De Laurentiis, che sono pure derivanti dall'esercizio. Però le idee sono sempre chiare."