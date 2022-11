Svelati gli ingaggi dei ct del Mondiale: Flick il più ricco, sorpresa Luis Enrique

Hansi Flick è il commissario tecnico più pagato delle nazionali presenti a Qatar 2022.

1. Hansi Flick (Germania) 6.5 milioni

2. Gareth Southgate (Inghilterra) 5.8

3. Didier Deschamps (Francia) 3.8

4. Tite (Brasile) 3.6

5. Louis van Gaal (Olanda) 2.9

5. Gerardo Martino (Messico) 2.9

7. Lionel Scaloni (Argentina) 2.6

8. Félix Sanchez (Qatar) 2.4

9. Fernando Santos (Portogallo) 2.25

10. Murat Yakin (Svizzera) 1.6

11. Paulo Bento (Corea del Sud) 1.3

12. Graham Arnold (Australia) 1.3

12. Gregg Berhalter (Stati Uniti) 1.25

14. Roberto Martinez (Belgio) 1.2

15. Kasper Hjulmand (Danimarca) 1.15

15. Luis Enrique (Spagna) 1.15

17. Hervé Renard (Arabia Saudita) 1.1

18. Hajime Moriyasu (Giappone) 1.05

19. Vahid Halilhodzic (Marocco, non più in carica) 0.92

20. Diego Alonso (Uruguay) 0.86

21. Gustavo Alfaro (Ecuador) 0.77

22. Dragan Stojkovic (Serbia) 0.65

22. Dragan Skocic (Iran, non più in carica) 0.65

24. Zlatko Dalic (Croazia) 0.55

25. Czeslaw Michniewicz (Polonia) 0.5

26. John Herdman (Canada) 0.48

27. Chris Hughton (Ghana, non più in carica) 0.4

28. Rob Page (Galles) 0.38

29. Luis Suarez (Costa Rica) 0.35

30. Rigobert Song (Camerun) 0.34

31. Aliou Cissé (Senegal) 0.31

32. Jalel Kadri (Tunisia) 0.13