Svizzera-Camerun, Anguissa sconfitto all'esordio: decide Embolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Cade all'esordio col suo Camerun il centrocampista del Napoli Frank Anguissa. È una partita piacevole Svizzera-Camerun, gara che apre le rivalità nel Gruppo G della Coppa del Mondo. Allo 'Al-Janoub Stadium' nel primo tempo le squadre si affrontano a viso aperto anche senza trovare la via della rete, mentre nel secondo la formazioen di Yakin prende il pallino del gioco e determina così la vittoria finale.

La gara inizia con una Svizzera dal baricentro alto e un Camerun schiacciato nei pressi della propria area di rigore. La prima vera occasione, però, capita sui piedi dei Leoni indomabili al 11' con Toko Ekambi che dopo uno scatto in profondità di Mbeumo conclude a rete trovando la respinta di Sommer. Sulla seconda palla si fionda il 12 del Camerun che da ottima posizione spara altissimo. Nei successivi 2' prima un fuorigioco fischiato ad Embolo e uno a Choupo-Moting sembrano, poi, svegliare il match dal torpore iniziale. Al 30' ancora gli uomini di Song in avanti: questa volta è Hongla ad entrare in area e calciare in porta. Deviazione bassa di Sommer che poi Widmer rifinisce in calcio d'angolo. Sempre l'ex Udinese 3' dopo si presenta sull'altro versante del campo per mettere in mezzo un pallone basso per Embolo, chiuso però da Nkoulou. Altri due minuti e Widmer è provvidenziale ancora una volta in chiusura su un taglio di Toko Ekambi. Al 40' torna invece a farsi pericolosa la Svizzera con Elvedi che devia di testa un pallone piovuto in area da calcio d'angolo. La frazione si chiude con la notizia del Mondiale: sono solo 2 i minuti di recupero concessi dall'arbitro argentino Facundo Tello.