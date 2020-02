"Ai quarti vorresti la Juve o il Barça?", la domanda di Nebuloni mette in imbarazzo Sky: proteste sui social

"Nei quarti la sfida del tuo cuore è Atalanta-Juve o il Barcellona di Messi?", questa la domanda posta dal giornalista Sky, Massimiliano Nebuloni, a Marino Magrin, ex bandiera dell'Atalanta in collegamento da Bergamo per celebrare la vittoria dei nerazzurri. "Se tutto va al meglio, abbiamo bisogno del massimo del calcio, speriamo nel Barcellona", la risposta dell'ex centrocampista atalantino. Ovviamente non sono mancate le proteste sui social con tantissimi messaggi d'irritazione per la domanda che presuppone il passaggio della Juventus e del Barcellona ai quarti prima ancora delle gare d'andata degli ottavi.