AUDIO - Ambrosetti su Osimhen: "E' diventato un gran finalizzatore, merito di Spalletti"

L'ex calciatore Gabriele Ambrosetti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, esprimendosi su diversi temi, a cominciare dal Napoli e Anguissa: "È un giocatore completo, che al Napoli dà quell'equilibrio di cui la squadra aveva bisogno. Ha avuto un impatto sul calcio italiano da giocatore che conosce il nostro calcio".

Come mai non è stato acquistato prima?

"Ogni calciatore ha una crescita diversa. Quando era in Inghilterra, era in un club che passava annate particolari. Oggi giocare al Napoli è un piacere, con un Osimhen che è bello da vedere perché sa quello che deve fare. Anguissa può dare molto al Napoli".

Abraham sta facendo la differenza

"Fa quello che gli chiede Mourinho. Pellegrini sa fare tutto, ma alla Roma tutti stanno svolgendo un ottimo lavoro, con una allenatore che ha una mentalità vincente non solo sul campo. Lui porta i giocatori dalla sua parte, e questo è un aspetto importante in un gruppo".

Spalletti ha migliorato Osimhen?

"Gli va dato merito per aver incrementato quelle qualità che lo scorso anno mancavano al giocatore. Osimhen in questo momento sta dando informazioni molto pesanti, lui c'è sempre, è diventato un grande finalizzatore, non è il classico centravanti, perché lo puoi trovare in ogni parte del campo, e in questo è stato fondamentale Spalletti".