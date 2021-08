AUDIO - Berti su Spalletti: "Ha 7 vite, farà di tutto per stare a ridosso della Juve"

L'ex portiere Gianluca Berti, oggi dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Come vede Luciano Spalletti in vista della prossima stagione con il Napoli?

"L'esperienza all'Inter, come è normale che sia, gli è rimasta un po' di traverso. E' carico e motivato, sicuramente ci metterà del suo per far giocare il Napoli come le sue squadre. E' carico a molla e darà un'impronta importante ai partenopei".

Se il Napoli riuscisse a prendere un esterno basso a sinistra e sostituire Demme potrebbe lottare per lo scudetto?

"Non lo so però Spalletti ha 7 vite. Sa lui come fare, è un grande motivatore, un grande personaggio. Sulla carta rispondo di no, ma sarà il campo a parlare e Luciano farà di tutto per stare a ridosso della Juventus e delle grandi".

E' curioso di vedere la Lazio di Sarri?

"Sì. L'ho sentito 20 giorni fa e ti posso dire che era molto entusiasta e carico. Aveva voglia di rientrare, non si è lasciato benissimo con la Juventus ed ha una voglia matta di dimostrare che di calcio se ne intende. L'ho sentito molto motivato".