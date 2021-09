AUDIO - Birindelli su Spalletti: "Ha dato nuove motivazioni a chi aveva perso stimoli"

GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A UFFICIALE - SERIE A, IL PALINSESTO TELEVISIVO FINO ALLA 19^ GIORNATA: I DETTAGLI Sono stati comunicati oggi orari e assegnazione televisiva dalla 3^ alla 19^ giornata di Serie A 2021/22, eccoli di seguito: 3^ giornata 11/09/2021 Sabato 15.00 EMPOLI-VENEZIA DAZN 11/09/2021 Sabato 18.00 NAPOLI-JUVENTUS DAZN 11/09/2021 Sabato 20.45 ATALANTA-FIORENTINA... Sono stati comunicati oggi orari e assegnazione televisiva dalla 3^ alla 19^ giornata di Serie A 2021/22, eccoli di seguito: 3^ giornata 11/09/2021 Sabato 15.00 EMPOLI-VENEZIA DAZN 11/09/2021 Sabato 18.00 NAPOLI-JUVENTUS DAZN 11/09/2021 Sabato 20.45 ATALANTA-FIORENTINA...