AUDIO - Bisoli su Osimhen: "Spalletti ha trovato la chiave giusta per esaltarlo"

L'allenatore Pierpaolo Bisoli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Cosa l'ha più impressionata del Napoli?

"La qualità del gioco, la compattezza di una squadra che ha vinto anche partite sporche. Ciò ha fatto passare in secondo piano il problema legato al rinnovo di Insigne, che quando gioca dà però tutto per la squadra".

Si è parlato molto della crescita di Osimhen

"Spalletti ha trovato la chiave giusta per esaltarlo. Dopo un momento difficile sul piano fisico, è stato bravo a crearsi una realtà e adesso è un valore aggiunto per il Napoli. In questo momento è devastante".