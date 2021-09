AUDIO - Brambati: "Il primo errore della Juve è stato prendere Sarri"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Allegri, un punto in tre partite:

"Il primo errore è stato prendere Sarri, a cui devi dare tempo e non puoi mandarlo via dopo un anno. Con Sarri sai che cambi completamente, invece avevi già preso giocatori per il gioco di Allegri. Sarri lo presero all'ultimo perché volevi altri che costavano troppo. E' stata improvvisazione. Se ti trovi in questa situazione è colpa della società e di quelle scelte fatte. E poi c'è gente che non ha esperienza, vedi Arrivabene e Cherubini. Io comunque ho fiducia in Allegri, a cui serve tempo".

Dopo tre partite ci si aspettava una Juve a -8?

"Non me lo aspettavo neanche io ma neanche tutti questi errori del portiere. Anche il secondo gol preso a Napoli è un mezzo errore del portiere. Donnarumma in Nazionale aveva detto a Chiellini che era della Juve, poi non si sa cosa sia successo. Io mi ricordo che andai a Trigoria quando c'era Spalletti e c'era il portiere polacco. Mi disse che era un fenomeno e non aveva tutti i torti. Cosa è successo allora? A Napoli poi si è presentato senza sette titolari, è mancato anche Chiesa oltre ai sudamericani. Con questi forse riesci fare qualcosa di più. Certe cose non le dice nessuno".