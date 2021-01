AUDIO - Bucchioni: "La Juve ha preso Milik per giugno"

Al Maracanà Show di TMW Radio è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole.

Serve un rinforzo alla Juve davanti. Quale il profilo?

"Sento idee confuse. Se l'obiettivo è Quagliarella, questo vuol dire che incertezza c'è. Poi sento Scamacca, che è un ottimo prospetto ma non è neanche titolare nel Genoa. Non mi aspetto giocatori forti. Per me hanno preso già Milik per giugno, quindi adesso che fai?".

Juventus che vince ma che fatica col Sassuolo:

"Ci siamo fasciati la testa du Pirlo e sul nuovo tipo di calcio. Ti aspetti qualcosa di diverso, che decolli e invece scopri che questo calcio è basato sui singoli. Torna il cinismo della Juve, che risolve le partite con i campioni. Fatico a vedere il gioco di squadra, vedo giocate dei singoli".

Come è stata gestita la partita dai bianconeri?

"Era in superiorità numerica e doveva gestire la partita. Invece ha lasciato mezzo campo al Sassuolo. Troppe volte è arrivata al limite dell'area la squadra di De Zerbi. La Juve può concedersi certe cose? Forse no, doveva fare altro. E' alla continua ricerca di un gioco che non c'è".