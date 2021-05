AUDIO - Cagni e la corsa Champions: "Napoli e Milan ripresi, la peggiore è la Juve"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Conte nervoso con Lautaro ieri sera. Che ne pensa? Rimarrà il tecnico? "L'episodio con Lautaro è giusto, gli ha detto anche poco. Aveva ragione. Lautaro è fortissimo ma non è il mio attaccante. Non mi piace, è giovane ma non ci vedo il grande campione. Per il resto o gli dai quello che vuole, o Conte se ne va. Se vuoi vincere, devi dargli certe cose, sennò va da qualche altra parte. Non so cosa succederà all'Inter ora, solo loro sanno la verità. Trovare un'altra società oggi in Europa che ha le capacità economiche per fare quello che vuoi tu è molto complicato".

Le piace questo Sassuolo? "De Zerbi è cresciuto molto, è un buon allenatore, ora deve dare più equilibrio alla squadra. Ha avuto tanti giovani di qualità, ma se vuole vincere qualcosa il passo lo deve fare ora. Non ha mai vinto ancora qualcosa. Al Foggia è andato via e con la stessa squadra ha vinto il campionato".

Che figuraccia del Torino, si salva? "Gli allenatori devono imparare a leggere le partite. Doveva aspettare, non puoi andare a prendere l'imbarcata. Se non ci arrivano i giocatori, deve arrivarci l'allenatore".

Juventus, Champions ancora possibile? "Vedo il campo. L'Atalanta non la recuperi, si è ripreso il Milan così come il Napoli. La peggiore è la Juventus".