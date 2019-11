AUDIO - "Capolavoro tattico di Ancelotti!", Martino scatenato in radiocronaca: "Incredibile ad Anfield..."

Emozionante come sempre la radiocronaca su Kiss Kiss Italia di Carmine Martino. Emozionato dopo l'impresa di Anfield. Così è stato commentato il gol del vantaggio di Mertens: "Dries si invola, è solo, il tiro, gooooool! Ciro realizza il gol del vantaggio ad Anfield, incredibile! Liverpool 0, Napoli 1". Gioia grande per Martino col suo 'goool' inconfondibile e il seguente commento a fine gara: "Ancelotti è riuscito a costruire un capolavoro tattico e la sua squadra l'ha seguito momento per momento. Il Napoli ha sofferto, ha stretto i denti ma dopo il pari non ci sono stati più grossi problemi. Koulibaly, con Allan, autore di una partita magistrale".