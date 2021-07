AUDIO - Cinquini su Spalletti: "E' entusiasmante per la carica che dà"

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Chi mi intriga di più tra Allegri, Sarri e Spalletti? Tutti e tre. Sarri si è preso una bella gatta da pelare alla Lazio, non è un ambiente facile. I tifosi sono sempre pronti a sostenere, ma anche a far sentire le difficoltà. Inzaghi ha fatto benissimo, l'ho avuto come giocatore, ma non pensavo potesse fare una carriera così da allenatore. Spalletti è entusiasmante per la carica che dà, è un grande allenatore e può fare benissimo in una piazza come Napoli. Ha esperienza internazionale, ha vinto in Russia con lo Zenit, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è che la Juventus sia tornata su Allegri. Le scelte erano state fatte confermando Paratici, ma rinunciare ad un vincente come lui... Può far discutere, ma lui va al sodo e sa onorare molto bene il motto dei bianconeri".