AUDIO - Colonnese: "Fiorentina solida e in salute, sarà il primo test vero per il Napoli"

L'ex calciatore Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina può mettere in difficoltà il Napoli? La Fiorentina è una squadra brillante, in salute, con autostima e un allenatore bravo che ha recuperato giocatori che sembravano controfigure lo scorso anno. È una squadra solida, forte. Sarà un test molto duro, il primo test vero per il Napoli, che non è una meteora. Sarà una grande partita".

Il Napoli è la prima candidata per lo scudetto?

"Il Napoli è forte, Spalletti al primo anno ha sempre fatto molto bene e Anguissa ha cambiato il centrocampo. Insigne è in scadenza ma penso che alla fine, essendo troppo attaccato al Napoli, rinnoverà".