AUDIO - Cucchi: "Se le Asl agiscono come con Napoli e Torino, il calcio salta in aria"

Per parlare di Juventus e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Riccardo Cucchi.

Un commento sul caso Lazio-Torino:

"Il Torino spinge sulla causa di forza maggiore e non escludo che il giudice sportivo non decida il 3-0 a tavolino per la Lazio. Il protocollo è stato ideato per chiudere il campionato in mezzo a questa emergenza sanitaria. E' chiaro che se le Asl dovessero poter agire come successo con Napoli e Torino, il calcio potrebbe saltare per aria. E' un momento davvero delicato. Quello che accadrà nei prossimi giorni ci dirà molto".