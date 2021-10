AUDIO - Daino: "Perdere Insigne sarebbe un problema, ha caratteristiche uniche nel Napoli"

A Maracanà, ieri su TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Daniele Daino. Ecco un estratto dell'intervista:

Capitolo rinnovi Insigne e Kessiè: quale la spina più insidiosa?

"Sono entrambi importanti. Insigne è insostituibile per come ricopre il ruolo. Le sue caratteristiche non le ritrovi nella rosa del Napoli. Il Milan ha una crescita importante nel ruolo di centrocampo, se dovesse mancare Kessiè il Milan manterrebbe il suo equilibrio. Il Napoli senza Insigne invece avrebbe dei problemi in più".

Tonali inizialmente ha avuto difficoltà:

"Il talento lo ha sempre avuto, è cresciuto in personalità. Oggi gioca in U21 ma è già pronto per la Nazionale. E' uno dei più forti nel suo ruolo in Italia".